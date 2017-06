AN-Serie (1): Wie fahrradfreundlich ist Aachen?

Aachen. Fünf Kollegen, fünf Strecken – der Europäische Fahrradtag am Samstag ist Anlass für den Start einer kleinen „Nachrichten“-Serie. Mitarbeiter der Lokalredaktion fahren typische Alltagsrouten in der Stadt ab und prüfen, wie fahrradfreundlich Aachen wirklich ist.

Mein Eindruck Gut: Wichtige Plätze und Fußgängerzonen sind für Radfahrer freigegeben. Gute Abkürzungsmöglichkeiten. Gut befahrbare Nebenstraßen. Keine nennenswerten Steigungen. Schlecht: Viel Autoverkehr. Immer noch fehlen vielfach Radstreifen. Teils enge Verkehrsführung. Unzureichende Kreuzungsmöglichkeit am Adalbertsteinweg. Holpriges Altstadtpflaster. Mehr zum Thema

Den Anfang macht Gerald Eimer, der die Strecke vom Zeitungsverlag an der Dresdener Straße zum Verwaltungsgebäude Katschhof in der Innenstadt zurücklegt.

Mehr als die Hälfte aller zurückgelegten Wege in der Stadt sind kürzer als fünf Kilometer und somit ideal mit einem Fahrrad zu bewältigen, sagen Verkehrsexperten. Meine Tour in die Innenstadt ist also ein Paradebeispiel – knapp vier Kilometer lang und in zehn bis 15 Minuten von Haustür zu Haustür problemlos zu bewältigen. Zeitlich kann das kein Autofahrer toppen.

Los geht es allerdings in einem klassischen Gewerbegebiet, in dem Fahrradfahrer für Planer meist eine untergeordnete Rolle spielen. Die seltenen Radwege sind in einem schlechten Zustand, meist muss man sich mit starkem Pkw- und Lkw-Verkehr arrangieren – so auch hier. Ich bevorzuge den Weg über die ruhigere Elsassstraße und passiere schnell den Elsassplatz, der für Pkw tabu ist.

Durch die Alsen­straße geht es auf den Adalbert­steinweg zu. Als Radfahrer kann man sich dort zwischen Bussen und Pkw oftmals ziemlich eingequetscht und unwohl fühlen. Die vierspurige Einfallstraße verlasse ich schnell und biege in die frisch umgebaute und nunmehr gut markierte Bismarckstraße ein. Unbefriedigend für Radler: Man muss an der Kreuzung auch den Fußgängerüberweg nutzen oder Umwege fahren.

Weiter geht es über die Oppenhoffallee in Richtung Lothringerstraße. Einzige Sorge, die mitfährt: Hoffentlich schwenkt kein parkender Autofahrer plötzlich seine Autotür auf. Ausweichen ist schwierig in der beidseitig zugeparkten und vielbefahrenen Oppenhoffallee.

Ausweichmöglichkeit vergessen

In der Lothringerstraße versperrt eine Baustelle die Zufahrt zum Radweg. An eine gute Ausweichmöglichkeit hat – mal wieder – niemand gedacht. Ansonsten aber ist der weitere Weg über die Wilhelmstraße hinweg durch Hars­campstraße und Schildstraße unproblematisch und nicht ohne Grund bei Radfahrern geschätzt: kaum Verkehr und deutlich bessere Luft als auf den Hauptverkehrsachsen.

Spätestens in der Wirichsbongardstraße wird jedem klar, dass man sich der Altstadt nähert: Kopfsteinpflaster lässt es mächtig rappeln. Die etwas unkomfortable Rüttelei begleitet mich nun auf dem Rest der Strecke. Durch die Hartmannstraße geht es zum Münsterplatz und zur Schmiedstraße.

In der für Radfahrer freigegebenen Passage ist Rücksichtnahme auf Fußgänger selbstverständlich. Hohes Tempo verbietet sich hier, und an Markttagen oder bei anderen Veranstaltungen wähle ich lieber einen kleinen Umweg. Schließlich passiere ich das Fischpüddelchen und die Dominformation und kann mich schon auf die Suche nach einem Abstellplatz für mein Rad machen.

Wäre ich mit dem Auto gefahren, würde ich mich jetzt bestenfalls in einem Parkhaus auf die Suche nach einem freien Stellplatz machen können, dann ginge noch Zeit für den Fußweg drauf. So aber bin ich längst am Ziel, hatte Bewegung und könnte die gewonnene Zeit sogar noch für eine kleine Erfrischung nutzen. Von meinem Beitrag zum Klimaschutz ganz zu schweigen.