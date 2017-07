Aachen.

„Lernen die Schüler überhaupt etwas an der 4. Aachener Gesamtschule?“ Diese provokante Frage stellte Schulleiter Hanno Bennemann in den Raum, um sie dann gleich selbst mit einem kräftigen „Ja“ zu beantworten. Denn die „lebendigen Beweise“ für das Gelingen einer außergewöhnlichen Pädagogik saßen in der Aula und feierten jetzt stolz ihren Abschluss.