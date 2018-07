Aachen - Ampelausfall am Kaiserplatz ist behoben

Aachen.

Lange Staus und mittendrin fünf Polizisten beim Regeln des Verkehrs: Dieser Anblick bot sich am Montagmorgen am Kaiserplatz in der Aachener Innenstadt ungezählten Verkehrsteilnehmern. Die Ampelanlage auf der vielbefahrenen Kreuzung war am Sonntag ausgefallen - am Montag, kurz vor 14 Uhr, war das Problem dann behoben.