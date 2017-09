Ambulanter Hospizdienst bildet wieder ehrenamtliche Hospizhelfer aus

Aachen.

Wenn Kranke an einer nicht mehr heilbaren Krankheit leiden, ist es hilfreich, wenn Menschen da sind, die die Sterbenden und deren Angehörige begleitend tragen. Diese Aufgabe können Hospizhelferinnen und -helfer übernehmen, die ihre Dienste ehrenamtlich in der letzten Lebensphase anbieten, so dass der Patient bis zu seinem Tod möglichst angenehm leben kann, umsorgt von Familie und Freunden.