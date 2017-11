Amanda Kernell gewinnt den Lux-Filmpreis Letzte Aktualisierung: 14. November 2017, 15:41 Uhr

Aachen/Straßburg. Die Abgeordneten des Europaparlaments haben in ihrer Plenarsitzung am Dienstag entschieden: Amanda Kernell, Regisseurin aus Schweden, hat für ihren Film „Sámi Blood“ den Lux-Filmpreis gewonnen. Das dazugehörige Filmfestival hatte am vergangenen Sonntag auch 60 Gäste ins Aachener Capitol-Kino gelockt.