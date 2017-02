Aachen.

Aus der für dieses Frühjahr angekündigten Testphase für eine neue Verkehrsführung am Theaterplatz wird einstweilen nichts. Grund für die Verzögerung sind Planungsengpässe in der Verwaltung, erschwerend hinzu kommen aber auch die in Kürze beginnenden Abrissarbeiten am Kapuzinergraben.