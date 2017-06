Am Samstag gilt Tempo 30 auf dem Grabenring

Aachen. Die Stadt ist am Samstag, 1. Juli, mit einem „Pilotversuch zur Steigerung der Verkehrssicherheit“ auf dem westlichen Grabenring zwischen Elisenbrunnen und Super C unterwegs. Auf diesem Abschnitt gilt nach Mitteilung des städtischen Presseamtes an diesem Tag durchgängig Tempo 30 und wird entsprechend ausgeschildert. Im Normalfall gilt hier Tempo 50 für Kraftfahrzeuge.

Mit dieser Aktion reagiert die Stadt Aachen auf den vielfach geforderten Wunsch nach mehr Sicherheit beim Radfahren. Denn der Grabenring zwischen Hartmann- und Schinkelstraße solle zu einem Herzstück des geplanten Aachener Radvorrangrouten-Netzes werden. Der Mobilitätsausschuss der Stadt Aachen hatte sich im April dieses Jahres einstimmig dafür ausgesprochen. Die Harmonisierung der Geschwindigkeiten von Radfahrern, Bussen und Autos auf diesem Teil des Grabenrings sei dabei ein wichtiger Baustein, um das Radfahren hier gezielter und stärker fördern zu können. Auch die Einhaltung ausreichender Abstände beim Überholen sei für das Sicherheitsempfinden von Radlern ganz entscheidend.

Die Stadt Aachen lädt nun alle Interessierten ein, sich über das geplante Radvorrangrouten-Netz für die Stadt Aachen und die erste ausgewählte Route von Eilendorf zum Campus Melaten zu informieren. Ein Info-Stand ist auf dem Theaterplatz, direkt am Grabenring, aufgebaut. Hier können Vorschläge zur zukünftigen Gestaltung des Grabenringes und für die weiteren Strecken des Radvorrangrouten-Netzes vorgetragen werden.

Überdies werden beim heutigen Fahrradtag zwei Radtouren angeboten, bei denen Verkehrsplaner und Mitarbeiter von Velocity jeweils eine Stunde lang Tipps zum sicheren Radfahren in Aachen geben wollen. Die Touren beginnen um 11.30 Uhr und um 14.30 Uhr am Infostand der Stadt auf dem Katschhof. Wer Interesse an diesen Touren hat, kann sich per E-Mail an: fahrrad-in-aachen@mail.aachen.de anmelden.