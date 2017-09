Aachen.

Am Ende war es dann doch nicht so schlimm mit dem Wetter: Am letzten Tag des September Specials zeigten sich die Veranstalter des Aachener Kulturfestivals versöhnlich. Denn die Besucherzahlen stimmten. Alleine beim kurzen Auftritt der Kölschrock-Band Kasalla auf dem Markt am Sonntagmittag war Aachens gute Stube rappelvoll.