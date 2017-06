Altstadtquartier Büchel: Pläne liegen aus

Aachen. Viel ist in den vergangenen Wochen und Monaten über das Altstadtquartier Büchel diskutiert worden – vor allem über den Verbleib des Rotlichtviertels in der Innenstadt.

Nun soll nach Mitteilung des städtischen Presseamts das Gebiet entwickelt werden. Dafür wird nun das Bebauungsplanverfahren auf den Weg gebracht.

Alle Bürgerinnen und Bürger haben die Gelegenheit, die Pläne in der Zeit vom 3. bis zum 14. Juli im Foyer des Verwaltungsgebäudes am Marschiertor, Lagerhausstraße 20, einzusehen. Eine Informationsveranstaltung findet darüber hinaus am Montag, 10. Juli, von 18 bis 19 Uhr in der Citykirche, Großkölnstraße, statt.

Städtebauliches Ziel für den gesamten Bereich sei die Aufwertung, städtebauliche Neuordnung sowie die Schaffung eines hohen Anteils an Wohnungen, teilt das Presseamt mit.

Daneben sollen Einzelhandels- und Dienstleistungsnutzungen sowie Gastronomie insbesondere in den Erdgeschossen entlang von Büchel, Mefferdatis-, Kleinköln-, Großköln- und Nikolausstraße sowie der westlichen Antoniusstraße entstehen.