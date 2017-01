Aachen.

Im Rahmen der Schul-Kino-Wochen NRW werden auch in Aachen zahlreiche Filme gezeigt. So laufen in der Zeit vom 26. Januar bis 8. Februar im Cineplex insgesamt sieben Spiel- und Animationsfilme, die die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen aller Schulformen und Altersstufen stärken sollen.