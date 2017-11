Aachen - Alle fünf Minuten fährt ein Shuttle zum Weihnachtsmarkt

Aachen. Die Stadt Aachen weist angesichts wachsender Besucherströme, die auf den Weihnachtsmarkt zusteuern, auf das bestehende Angebot des Park & Ride-Tickets hin, damit alle Besucher entspannt in die Stadt kommen können.

Über 1600 P&R-Plätze stehen in Aachen zur Verfügung und zwar am Westfriedhof an der Vaalser Straße, am Waldfriedhof an der Monschauer Straße, auf dem Parkplatz an der Jülicher Straße/Berliner Ring und außerdem im Tivoli-Parkhaus. Das Prinzip ist einfach: Das eigene Fahrzeug kann auf einem der Parkplätze oder im Tivoli-Parkhaus abgestellt werden, um danach mit dem Bus in die Stadt zu pendeln – mit bis zu fünf Personen. Das Busticket kostet fünf Euro und ist beim Busfahrer erhältlich. Beim Tivoli-Parkhaus wird das Parkticket zum Fahrschein.

Hinzu kommt, dass es in diesem Jahr ein Shuttle-Bus-Angebot vom Tivoli-Parkhaus in die Innenstadt gibt. Der Shuttle-Bus fährt an folgenden Samstagen: 2., 9., 16. und 23. Dezember alle fünf Minuten ab Haltestelle Sportpark Soers bis zum Elisenbrunnen in der Zeit von 12 bis 21 Uhr.