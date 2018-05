Aachen - Alexianer Krankenhaus bietet neues Angebot

Aachen. Am Alexianer Krankenhaus wird am 1. Juli ein neues Medizinisches Behandlungszentrum für Erwachsene (MZEB) mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen seine Arbeit aufnehmen.

2017 erhielt die Alexianer Aachen GmbH die Zulassung unter der Leitung von Dr. Hannelore Mertens, Fachärztin für Psychiatrie, Psychotherapie und Sozialmedizin. Jetzt sind die Budgetverhandlungen mit den Kostenträgern abgeschlossen, wie das Alexianer Krankenhaus mitteilt.

„Das ist echtes Neuland“, berichtet Alexianer-Regionalgeschäftsführerin Birgit Boy. „Bislang gibt es bundesweit nur wenig Erfahrung mit MZEB. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt so zügig an die Arbeit gehen können.“ Das MZEB kann Patienten aus der gesamten Städteregion Aachen versorgen, auch eine Versorgung von Patienten aus den Kreisen Düren und Heinsberg ist möglich.

„MZEB schließen eine Lücke in der ambulanten medizinischen Versorgung“, erläutert Hannelore Mertens das Konzept. „Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen haben bislang in unserem Gesundheitssystem nicht immer die Behandlung und Versorgung erfahren, die sie benötigen. Das sollen die MZEB ändern, indem sie in der ambulanten Behandlung fachlich, organisatorisch und räumlich besonders auf die Betroffenen ausgerichtet sind.“

Beziehungsarbeit gefragt

Ein Beispiel: Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen können sich häufig nicht oder nicht gut sprachlich ausdrücken. Sie können also nicht einfach beschreiben, welche Beschwerden sie haben. Der Arzt muss andere Ansätze wählen, um herauszufinden, was den Patienten fehlt.

Er muss auch damit umgehen, dass der Patient die erforderlichen Untersuchungen und Behandlungen vielleicht nicht versteht und daher Ängste entwickelt, die die Untersuchungen und Behandlungen erschweren können. „Hier ist Beziehungsarbeit gefragt“, sagt Dr. Mertens, „und oft auch mehr Zeit, als sie bei einem ‚normalen‘ Arztbesuch zur Verfügung steht.“

Und bei komplexeren Krankheitsbildern müssen verschiedene medizinische Fachrichtungen zur Versorgung der Patienten gut verzahnt zusammenarbeiten. Deshalb haben MZEB auch die Aufgabe, ihre Patienten durch die Gesundheitsversorgung zu lotsen, Netzwerke aufzubauen, die Familien und Angehörigen der Menschen mit Behinderung sowie Wohnheime ganz konkret zu unterstützen.

Im MZEB der Aachener Alexianer arbeiten dazu verschiedene Fachärzte, auch aus den Bereichen Neurologie und Allgemeinmedizin, sowie weitere Berufsgruppen eng zusammen. Zum Team gehören neben Ärzten und Psychologen beispielsweise auch Mitarbeiter aus Pflege, Ergotherapie und Sozialdienst.

Hausbesuche möglich

Derzeit laufen im Alexianer Krankenhaus die Vorbereitungen, damit das MZEB am 1. Juli starten kann. Dazu sind auch interne Umzüge erforderlich. „Das MZEB wird den Patienten neben der spezialisierten medizinischen Versorgung ein gut erreichbareres, barrierefreies und angenehm ruhig gestaltetes Umfeld bieten“, verspricht Birgit Boy.

Das MZEB wird laut Pressemitteilung auch aufsuchend tätig sein und zu den Patienten, wenn dies erforderlich ist, nach Hause oder in die Wohnheime kommen.