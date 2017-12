Aachen.

Wer den Raum in der Kleinkölnstraße 18 im Herzen der Altstadt betritt, weiß sofort, wo er ist: nämlich bei der Alemannia. So gelb leuchtet die Einrichtung in dem ebenso netten wie funktionalen Ladenlokal, wo der Fußball-Regionalligist ab sofort seine Fanartikel und Eintrittskarten verkauft – oder genauer gesagt: verkaufen lässt.