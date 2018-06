Aachen - Alemannia Aachen gründet E-Sports-Abteilung

Aachen.

Vom Platz auf die Couch – so sieht Zukunft bei der Alemannia aus. Beim Traditionsverein ist eine neue E-Sports-Abteilung auf den Weg gebracht. Die ersten zarten Schritte zu etwas in Deutschland noch sehr jungem, frischen sind damit getan: Fußball soll am Tivoli in Zukunft nicht mehr nur auf dem Rasen, sondern auch als Videospiel kompetitiv unter dem Vereinsdach gespielt werden.