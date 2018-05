Aachen.

Das Thema der Energieversorgung in Belgien müsse man ernst nehmen, man könne es nicht bei der Forderung, die Atomkraftwerke Tihange und Doel abzuschalten, belassen. Karl Schult­heis, Aachener SPD-Vorsitzender und Landtagsabgeordneter, fasste so das Ergebnis eines Gesprächs zusammen, das am Freitagvormittag bei dem Energieversorgungsunternehmen Trianel an der Krefelder Straße stattfand.