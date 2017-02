Aachen.

Eine Umarmung hier, ein Schulterklopfen dort: Es dauerte eine Weile, bis David Lulley nach seiner Premiere als Moderator der Ordensverleihung „Wider den tierischen Ernst“ den Ausmarsch von der Bühne zum Ausgang des Europasaales geschafft hatte. Doch das war vielleicht auch ganz gut so. Denn so hatte die Anspannung, in der er die dreieinhalbstündige Sitzung verbracht hatte, Zeit, sich zu lösen. Und das tat sie dann auch.