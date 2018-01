Aachen - AKV-Gewinnspiel: Welcher Narr kommt am besten an?

Aachen. Wer schafft es nach der rund vierstündigen AKV-Ordensverleihung „Wider den tierischen Ernst“ an den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann in die Fernsehsendung? Welcher Programmpunkt des Aachener Karnevalsvereins ist top – und wer floppt? Bewerten Sie die Sendung und gewinnen Sie tolle Preise.

Sie, liebe Leserinnen und Leser, können bewerten, welche Bühnengäste Ihnen bei der Fernsehübertragung am Montag, 29. Januar, ab 20.15 Uhr in der ARD besonders gut gefallen haben.

Das gilt für Prominente wie den Ritter Kretschmann, Laudator Gregor Gysi, die Politiker Armin Laschet, Cem Özdemir, Julia Klöckner und Alexander Graf Lambsdorff sowie die bekannten Comedians und Kabarettisten Guido Cantz, Dave Davis und Wilfried Schmickler.

Und es gilt genauso für die vielen Aachener Programmnummern, die es naturgemäß schwerer haben, in der rund zweistündigen Fernsehzusammenfassung für ganz Deutschland zu landen. Dabei machen sie – worauf AKV-Präsident Werner Pfeil besonders stolz ist – einen Großteil des Gesamtprogramms aus: Sarah Schiffer mit AKV-Ballett, die Community Kids, Hastenrath‘s Will, Prinz Mike I. und Märchenprinz Julius I. mit Hofstaat und Prinzengarde, Dirk von Pezold, Liza Kos, die Dance Company TN Boom, das Colynshof Duett, Kurt Christ und natürlich die 4 Amigos.

Spannende Preise

Mindestens vier Millionen Fernsehzuschauer und gut 1200 Gäste im Saal erwartet der AKV – alles vor einer in diesem Jahr komplett erneuerten Bühnenkulisse. Jeder, der abstimmt – online oder per Zeitungscoupon –, hat Chancen auf großartige Preise:



Die Aachener Bank finanziert ein Wochenende in Hamburg für zwei Personen mit Besuch des Musicals „König der Löwen“. Das Volkswagen-Zentrum Aachen, Jacobs Automobile, stellt für die Fahrt dorthin ein Fahrzeug zur Verfügung.



Der Pullman Aachen Quellenhof lädt zwei Personen zu einer Übernachtung im Doppelzimmer inklusive Frühstück. Abgerundet wird das Wochenende mit einem Vier-Gänge-Menü mit Amuse-bouche nach Wahl des Küchenchefs inklusive Willkommenscocktail und korrespondierenden Getränken für zwei Personen im Restaurant „La Brasserie“.



Einen weiteren Preis stiftet der Pullman Aachen Quellenhof mit einem Aufenthalt in Frankfurt. Ein Gewinnerpaar darf sich auf ein Wochenende (zwei Übernachtungen inklusive Frühstück) im Sofitel Frankfurt Opera freuen. Einen Reisekostenzuschuss in Höhe von 125 Euro stellt der Zeitungsverlag Aachen zur Verfügung.



Schlemmen und genießen über den Dächern von Aachen: Kohlibri-Geschäftsleiter Bernd Geiger freut sich, seine Gäste zum Familienbrunch (für sechs Personen) im Restaurant „Kohlibri“ begrüßen zu dürfen.



Unsere Zeitung lädt zu einem närrischen Highlight ein: Für die 23. Auflage unserer Kultveranstaltung „Festival der Oecher Lieder“ in der Session 2018/2019 ist ein kompletter Tisch für acht Personen in unmittelbarer Bühnennähe reserviert.



Kino einmal anders: Der Zeitungsverlag Aachen spendiert zwei mal zwei Karten für einen außergewöhnlichen Kinoabend im Capitol Lounge Kino in Herzen der Kaiserstadt Aachen.



NetAachen lädt dieses Jahr zwei Personen in den VIP-Bereich beim großen NetAachen-Domspringen am 5. September 2018 auf den Aachener Katschhof.

Mitmachen und gewinnen

Also: Spielen Sie mit und benoten sie die AKV-Ordenssitzung „Wider den tierischen Ernst 2018“. Klicken Sie hier, um zur Abstimmung zu gelangen.