Aachen - AKV-Generalprobe: Vorbereitung mit Pappkameraden

Aachen.

Der Hofstaat des Märchenprinzen tanzt sich in der Garderobe warm. Das Tanzpaar der Öcher Prinzengarde macht die letzten Dehnübungen zwischen umherlaufenden Assistenten. Und Hastenrath‘s Will soll sich lieber einmal links von seiner Kuh aufstellen, um die Totale für Kamera 3 nicht zu verdecken: Am Freitagabend läuft die Generalprobe für den „Orden wider den tierischen Ernst“ des AKV auf Hochtouren.