AKV-Ehrenhut kleidet die jungen Jecken von Maria im Tann ein

Aachen. Cowboy und Indianer, Stewardess oder Leichtmatrosin: Die Kinder und Jugendlichen von Maria im Tann haben jetzt die große Wahl, was sie im Fastelovvend anziehen. Möglich gemacht hat dies mitten in der Karnevalssession der Ehrenhut des Aachener Karnevalsvereins (AKV) mit einer Spende von knapp 70 Kostümen.

Florresei-Palast mit der Band „Druckluft“ Auch in dieser Session findet mit dem Florresei-Palast im Alten Kurhaus der karnevalistische Partyhöhepunkt der AKV-Ehrenhüte statt. Auf dem Programm der 19. Auflage, die am Karnevalssamstag, 25. Februar, über die Bühne gehen wird, stehen neben der Stammband Wheels der Auftritt des Prinzen Thomas III., die 4 Amigos und die Florresei-Allstars, die in Zusammenarbeit mit TN Boom wieder das Tanzbein schwingen. Besonders freuen sich die Ehrenhüte über den Auftritt der überregional bekannten Brass- und Performanceband „Druckluft“, die man gleich zu Beginn des Abends nicht verpassen sollte. Die Pforten des Alten Kurhauses an der Komphausbadstraße öffnen sich um 20 Uhr. Kostüme sind erwünscht.

„Wir haben im Verein und im Freundeskreis herumgefragt, wer noch Verkleidungen übrig hat. Da ist schnell viel zusammengekommen“, freut sich Ehrenhutsprecher Simon Adenauer.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Aktion auf eine so große Resonanz gestoßen ist“, sagt Oberehrenhut Alexander Schultze, der den elf Jung-Karnevalisten seit dieser Session vorsteht.

Die in den letzten Monaten gesammelten Kostüme haben die Ehrenhüte nun dem Kinderheim übergeben. „Wir wünschen uns, möglichst viele junge Menschen für das Brauchtum zu begeistern, und hoffen, die Kinder und Jugendlichen von Maria im Tann damit ein Stück weit zu integrieren, ihnen eine rege Teilnahme am Aachener Karneval zu ermöglichen“, betont Schultze. „Für Kinder und Jugendliche den Öcher Karneval erlebbar zu machen, sehen wir schon immer als wichtige Aufgabe für uns an. In diesem Jahr freuen wir uns besonders, dass wir mit den gespendeten Kostümen auch etwas Greifbares überreichen können“, unterstreicht Simon Adenauer, der seit zehn Jahren im Ehrenhut für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist.

Stefan Küpper, Leiter des Zentrums für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Maria im Tann, ist begeistert von der Idee und freut sich, dass seine 45 Kinder und Jugendlichen nun perfekt für den Kinderzug und den Rosenmontag gerüstet sind. „Darüber hinaus feiern wir Fettdonnerstag eine Fete im Haus, um gemeinsam das Brauchtum zu pflegen“, erklärt Küpper.