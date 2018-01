Aachen.

Nach oben und unten verlängerte Lettern in lateinischer Sprache, das Chrismon oben links als Anrufung Gottes, das Siegel in braunem Wachs und unter allem das Monogramm des Kaisers, das seine Unterschrift ersetzt: So gestaltet sich die älteste Urkunde im Besitz des Aachener Stadtarchivs.