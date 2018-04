Aachen - Aktion und Aufbruch: Ausstellung erinnert an Barbara Leisgen

Aachen. Der Pomeranzenbaum vor dem Couven-Pavillon, den Barbara Leisgen gepflegt hat, steht in voller Blüte. Die Lousberg Gesellschaft lädt nun ein, die kleine Ausstellung zur Erinnerung an die Künstlerin und ihren plötzlichen Tod vor einem Jahr zu besuchen.

„25 Versuche, über den Horizont zu springen“ beschäftigt sich mit der Fotokunst, die die studierten Maler Barbara und Michael Leisgen in den 1970er Jahren berühmt gemacht hat. In der Eifel und in den Ardennen unternahmen sie ihre gelungenen Versuche, mimetisch die Landschaft nachzuahmen. Mit großen Gesten, tänzerischen Bewegungen und Sprüngen wurde Barbara Leisgen von der passiven Figur in der Landschaft, wie man sie in Deutschland besonders von Caspar David Friedrich kennt, zur aktiven Performerin, die magisch-gestisch die Erde beschwört, während Michael Leisgen die Aufnahmen machte.

Mit der Umarmung der Wolken und der Verehrung der Sonne etwa ging es um eine besondere, aktive und freie Aneignung von Landschaft, die gleichermaßen auf jugendlicher Unbekümmertheit basiert wie auf der Auseinandersetzung mit der Figur in der Landschaft von Caspar David Friedrich. Während jener seine Frau einsam und reglos in die Landschaft stellte, setzte das Künstlerpaar Leisgen auf Aktion und Aufbruch in ein neues Zeitalter.

Die Ausstellung im Couven-Pavillon auf dem Lousberg, Belvedereallee 1, kann bis Pfingstmontag, 21. Mai, mittwochs und samstags von 15 bis 17 Uhr und nach Absprache unter Telefon 0241/156742 besichtigt werden.