Aggressiver Vogel greift Spaziergänger an

Aachen.

In Aachen-Verlautenheide hat das Forstamt am Sonntag Warnschilder auf dem Broichweidener Weg aufgestellt. Grund dafür ist ein aggressiver Bussard, der am Morgen einen Spaziergänger angegriffen hatte. Ähnliche Vorfälle ereigneten sich an etwa gleicher Stelle bereits im vergangenen Jahr.