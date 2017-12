„Nachrichten“-Serie lüftet Geheimnisse

Für alle, die Aachen sehr gut zu kennen glauben, haben wir noch einige Geheimnisse parat. In einer kleinen Serie erklären wir, welche Geschichten hinter seltsamen Bauwerken, Anlagen oder Fundstücken stecken.

Den Anfang macht das Ottonische Evangeliar aus der Domschatzkammer, das Text und Noten des vermutlich ältesten Weihnachtsliedes in deutscher Sprache enthält. Weitere Aachener Geheimnisse lüften wir in loser Folge in den kommenden Wochen.