Adenauerallee: Ampelanlage wieder in Betrieb

Aachen. Und dann ging alles ganz schnell: Einen Tag schneller als ursprünglich befürchtet ist am Donnerstag die defekte Ampelanlage an der Kreuzung Adenauerallee und Madrider Ring wieder in Betrieb gegangen. Das teilte das städtische Presseamt mit.

Ausgerechnet an den Weihnachtsfeiertagen war ein 26-jähriger Autofahrer an dieser Kreuzung gegen einen Ampelmast geprallt. Durch den Unfall war die gesamte Lichtzeichenanlage an dem Verkehrsknotenpunkt lahmgelegt worden.

Zwar hatte der Stadtbetrieb einen Ersatzmast parat, doch eine Tiefbaufirma war „zwischen den Jahren“ zunächst nicht erreichbar. Hilfe kam dann vom Aachener Unternehmen Hermann & Co., das eigens Mitarbeiter aus dem Weihnachtsurlaub geholt hatte und am Donnerstagvormittag zunächst den defekten Mast komplett entfernt und den neuen aufgesetzt hat.

Anschließend wurde der neue Signalgeber installiert, sodass die Ampelanlage im Kreuzungsbereich Adenauerallee und Madrider Ring wieder funktionstüchtig war.

Der Signalgeber für Blinde, der bei dem Unfall ebenfalls beschädigt wurde, ist allerdings noch außer Betrieb. Ein entsprechendes Ersatzteil wurde bestellt.