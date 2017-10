Aachen.

Was für eine Sause. Der Fanfarenkorps Nütheim-Schleckheim bläst ein Tschingderrassabum, bunte Girlanden und Luftballons tanzen im Wind – dazu schluckt das Volk Freibier und Erbsensuppe. Party pur. Die Adalbert-straße, Aachens größte und populärste Fußgängerzone, ist schwarz vor Menschen. Tausende Bürger und Händler in Feierlaune. Die Zeitung druckt seitenweise Extrablätter. Lang ist’s her.