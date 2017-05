Alle Termine des Festivals im Überblick

Dienstag, 11. Juli: National Band of New Zealand; Samstag, 15. Juli: Verrückte Maßstäbe; Dienstag, 18. Juli: Feridun Zaimoglu; Mittwoch, 19. Juli: Irischer Abend; Montag, 24. Juli: Die verlorene Ehre der Katharina Blum; Mittwoch, 26. Juli: Fieldband aus Kapstadt; Freitag, 28. Juli: Christian Klinkenberg; Samstag, 29. Juli: Stefan Sing und Cristiana Casadio; Samstag, 5. August; pinx. und Guts Pie Earshot; Sonntag, 6. August: Too Many Zooz; Samstag, 12. August, und Sonntag, 13. August: Theater Anu; Donnerstag, 17. August: Film „Moon“; Samstag, 19. August: Wunsch und Goldfarb; Donnerstag, 24. August, Freitag, 25. August und Samstag, 26. August: The 7 Fingers Triptyqué.

Über die gesamte Zeit zu sehen: Fotografieaussstellung von Sebastian Schwarz im Depot in der Tal-straße.