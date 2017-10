Aachen.

Er ist in erster Linie klein, trägt ein gelbes Gewand, eine schmucke Krone und einen roten Umhang. Und obwohl er so klein ist, trägt er auch einen prächtigen Vollbart: Karl der Kleine. Und wie sollte es anders sein, steckt der kleine Kaiser mal wieder in Schwierigkeiten, denn ohne Abenteuer wäre so ein Comicfiguren-Leben ja auch langweilig.