Aachen.

„Abwarten“ sagt Halice Kreß-Vannahme, wenn man sie danach fragt, wie es jetzt weitergeht mit der SPD und den anstehenden Koalitionsverhandlungen mit der Union. Die 24-Jährige ist Vorsitzende der Jusos in Aachen und war am Sonntag auf dem Parteitag der Sozialdemokraten in Bonn dabei, hat auch selbst auf dem Podium geredet.