Aachen.

Mehr als 17.000 Menschen erkranken jedes Jahr in Deutschland an Krebs im Kopf-Hals-Bereich – alleine rund 4000 davon an Kehlkopfkrebs. Trotzdem führen die Betroffenen oft ein Leben in der gesellschaftlichen Abgeschiedenheit, bedingt durch die eigene Unsicherheit und die Ausgrenzung durch andere Leute.