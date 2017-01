Aachen.

Was haben die Werkstatt der Kulturen, das Stadtarchiv, eine Firma für Schweißtechnik, der Stadtsportbund und das brasilianische Honorarkonsulat gemeinsam? Genau: die gleiche Adresse. Sie alle – und noch ein paar mehr – sind in der Nadelfabrik zu Hause, im „Haus der Identität und Integration“ im ehemaligen Rheinnadel-Gebäude am Reichsweg 30.