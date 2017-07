Aachener Malteser als Glücksboten im Fernsehen Letzte Aktualisierung: 5. Juli 2017, 08:14 Uhr

Aachen. Am Sonntag, 9. Juli, kurz vor der Tagesschau um 19.59 Uhr und bereits um 18.49 Uhr, präsentiert die Seniorenberatung der Aachener Malteser in der ARD die Gewinnzahlen der Deutschen Fernsehlotterie. Erstmals wird dabei ein von der Fernsehlotterie gefördertes Malteser-Projekt in Deutschland vorgestellt.