Weitere Termine

des Heimattheaters

Eine weitere Aufführung im Eurogress Aachen gibt es am 17. Dezember um 15 Uhr sowie am Sonntag, 10. Dezember, um 16 Uhr in der Stadthalle Alsdorf.

Diese Termine können sich Freude des Heimattheaters vormerken: Am 14. und 21. April 2018 freut sich das Ensemble eine Mundart-Inszenierung zu spielen. „Eämoel laache es bejster als dreijmol Mellezin!“