Aachen.

Die schmalen Grünschneisen, die sich vor allem im Süden der Stadt entlang der Bachtäler bis nahe ans Zentrum erstrecken, erinnern Stadtplaner wohl an kleine Finger. So entstand vor vielen Jahren schon die Bezeichnung „Grünfinger“ für die so wichtigen unbebauten Freiflächen, die viele Aachener als Naherholungsgebiet schätzen, die aber vor allem auch als Frisch- und Kaltluftschneisen eine wichtige Funktion für die Innenstadtbewohner haben.