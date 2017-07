Aachen.

Keine Hektik, keine weißen Kittel, keine blinkenden Anzeigen. Kurzum: Mit einem Krankenhaus hat es wirklich nichts gemein, das Aachener Geburtshaus im Gut Lehmkülchen an der Passstraße. Ganz bewusst haben sich Hebammen, die vorher in Krankenhäusern Frauen bei der Entbindung unterstützt haben, dazu entschlossen, gebärenden Müttern in Aachen eine Alternative zur Wöchnerinnenstation eines Krankenhauses bieten zu können.