Aachen - Aachener Friedenspreis sucht noch Kandidaten für das Jahr 2018

Aachen. Der Aachener Friedenspreis nimmt wieder Hinweise und Tipps auf mögliche Preisträger entgegen. Noch bis zum 20. Februar können Personen oder Initiativen vorgeschlagen werden, die sich in besonderer Weise für Frieden einsetzen.

Pressesprecherin Lea Heuser erklärt dazu: „Wir wollen Dialog, Verständigung und Verständnis zwischen Konfliktparteien unterstützen. Daher zeichnen wir Personen und Gruppen aus, die sich in ihrer Friedensarbeit dafür einsetzen“.

Seit 1988 verleiht der Verein seinen gleichnamigen Preis an Menschen und Gruppen, die an der Basis und oft aus benachteiligten Positionen heraus für Frieden und Verständigung arbeiten. Die Kriterien sind Teil der Gründungserklärung des Vereins. Ausgezeichnet werden vor allem noch unbekannte Projekte oder Personen, die durch die öffentliche Aufmerksamkeit und durch das Preisgeld von jeweils 2000 Euro unterstützt werden sollen.

„Der Friedenspreis gibt guten Initiativen nicht nur einen Bekanntheitsschub sondern schützt bedrohte und in schwierigen Bedingungen arbeitende Gruppen vor Repressionen und Gewalt, indem er Aufmerksamkeit schafft“, erklärt Heuser.

Preis meist zweigeteilt

Jedes Jahr am 1. September, dem internationalen Antikriegstag, wird der Aachener Friedenspreis verliehen. Meist ist der Preis zweigeteilt und geht entsprechend an zwei verschiedene Initiativen oder Einzelpersonen, die sich von unten für Frieden und Dialog zwischen Konfliktparteien einsetzen. Die Entscheidung über die jeweiligen Preisträger trifft die Mitgliederversammlung.

Vorschläge kann aber jeder interessierte Mensch einbringen, egal ob Vereinsmitglied und egal ob aus Aachen oder nicht. „Wir sind auf die Kreativität und die Ideen aller Menschen angewiesen, denn auch wir kennen natürlich nicht jede Gruppe, die irgendwo auf der Welt ein gutes Friedensprojekt auf die Beine gestellt hat“, sagt Heuser.

Wer eine Person oder Gruppe für den Aachener Friedenspreis nominieren möchte, kann eine Vorstellung des Projekts an den Vereinsvorstand zu schicken. Möglich ist dies per E-Mail an sylvia.gossani@aachener-friedenspreis.de.

Aus den eingehenden Vorschlägen wählt der Vorstand die fünf förderungswürdigsten aus und legt sie im April der Mitgliedschaft vor. Die Mitgliederversammlung wählt aus der Fünferliste die letztendlichen Preisträgerinnen oder Preisträger. Diese werden alljährlich am 8. Mai, dem Tag der Befreiung vom Naziregime und dem Ende des Zweiten Weltkriegs, bekanntgegeben. Verliehen wird der Preis in einer öffentlichen Veranstaltung in der Aachener Aula Carolina am 1. September.