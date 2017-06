Aachener Friedenspreis ruft zum Protest gegen „Tag der Bundeswehr“ Von: slg

Aachen. Der Verein Aachener Friedenspreis und andere bundeswehrkritische Friedensbewegungen rufen am Samstag, 10. Juni, zu verschiedenen Protestaktionen gegen den am gleichen Tag laufenden „Tag der Bundeswehr“ auf, der an der Lützow-Kaserne an der Trierer Straße stattfinden wird.