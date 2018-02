Aachen. Fünf Minuten noch, dann rollt die Regionalbahn in Richtung Köln im Aachener Hauptbahnhof ein. Auf dem Bahnsteig tummeln sich zahlreiche kostümierte Öcher, denen es in der Region nicht bunt genug zugeht. Aber auch viele Jecken aus Belgien und den Niederlanden nutzen Aachen als Station auf ihrem Weg nach Köln.

Bildergalerie Alaaf und Helau: So feiern die Jecken in Köln und Düsseldorf Mehr zum Thema

Der Aachener Karneval könne mit dem in Köln oder Düsseldorf nicht mithalten, sagen einige der bunt kostümierten Reisenden am Donnerstagmorgen. Dass in Aachen nicht alle Kneipen mitmachen, stört wiederum andere.

Trotzdem: Ganz ohne Öcher Fastelovvend geht es nicht: „Den Rosenmontagszug gucken wir natürlich zuhause!“