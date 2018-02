Walheim/Montebourg - Aachen und Walheim bestens in Frankreich repräsentiert

Walheim/Montebourg. Hochmotiviert, wenn auch ein wenig müde sind die Vertreter des Jumelage-Komitees Aachen-Walheim-Montebourg nach ihrem jüngsten Besuch in Frankreich wieder zu Hause eingetroffen.

Auch in diesem Jahr haben sie Aachen drei Tage lang beim Chandeleur-Markt in Montebourg in der Normandie repräsentiert und bewiesen, dass die deutsch-französische Freundschaft und das europäische Engagement lebt und ungebrochen ist.

In Aachens ältester Städtepartnerschaft wird seit Jahrhunderten am Lichtmesswochenende Anfang Februar ein über die Grenzen der Stadt bekannter und viel besuchter Markt veranstaltet. Die Bandbreite reicht von der Prämierung der schönsten und ertragreichsten normannischen Kühe über den Verkauf landestypischer Lebensmittel bis zum Verkauf von Autos.

Printen, Marmelade, Bier

Bei durchwachsenem Wetter besuchten viele interessierte Bewohner der Halbinsel Cotentin den Aachener Stand. Heimische Spezialitäten wie Printen, Marmelade, Lebkuchen, Marzipan, Sauerkraut und Bier bot die kaiserstädtische Delegation dort an. Neben dem leiblichen Wohl sorgten die Walheimer auch für die Vermittlung von Informationen über Aachen in Wort und Bild. Besonderen Anklang fanden die bebilderten Illustrationen über die seit 58 Jahren bestehende Partnerschaft.

Eine Aachenerin hatte diesmal sogar die Ehre und das Vergnügen, als Jurorin beim traditionellen Wettbewerb zur Prämierung des besten Apfelkuchens mitzuwirken. Neben der Aachener Delegation nahmen auch Vertreter der britischen Partnerschaftskomitees von Sturminster Newton und Saint Saviour, Guernsey, an einem offiziellen Empfang des Bürgermeisters von Montebourg, Jean-Pierre Mauquest, teil.

Der Jugendaustausch steht an

Unter der Mitwirkung der Confrérie des Chevaliers de St. Jacques wurde in der Kirche St. Jacques eine würdevolle Messe anlässlich des Lichtmessfestes zelebriert.

Ein wenig erschöpft von den anstrengenden Tagen am Marktstand sowie den abendlichen Treffen mit den französischen Freunden sind die Aachener nun wohlbehalten zurück. Lange werden sie sich nicht ausruhen können. Als nächstes stehen die Vorbereitungen für den jährlichen Jugendaustausch, die Teilnahme der Freunde aus der Normandie am Karlspreis sowie am Historischen Jahrmarkt in Kornelimünster und schließlich die Organisation des jährlichen Treffens der beiden Komitees im Dreiländereck an.