Aachen.

„Das ist ein leuchtender Tag, der unser Land schöner macht.“ Der vormalige Bundespräsident Joachim Gauck sagte das einmal am „Tag des Ehrenamts“ zu Hunderten ins Schloss Bellevue eingeladenen Ehrenamtlern. Aachens Bürgermeister Norbert Plum griff das präsidiale Wort auf, als er sich am Dienstagabend im Krönungssaal des Rathauses vor rund 500 Gästen an die Preisträger „Aachen Sozial 2018“ wandte: „Sie machen unsere Stadt schöner, weil Sie uns beschenken.“