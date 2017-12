Aachen.

Wer einmal im Krönungssaal den Preis „Aachen Sozial“ für sein Engagement erhalten hat, freut sich in der Regel mehr als einmal. Denn die Unterstützung des dahinter stehenden, gleichnamigen Vereins endet nicht mit der Ehrung, sondern sichert den dauerhaften Fortbestand der geförderten Projekte. Alleine in diesem Jahr wurden zu diesem Zweck insgesamt 18.500 Euro an aktuelle und ehemalige Preisträger ausgeschüttet.