Aachen.

Der Aachener Frühjahrsputz steht wieder an. Am Samstag, 17. März, erlebt der Aktionstag, den Oberbürgermeister Marcel Philipp 2011 ins Leben gerufen hat, seine achte Auflage. Ziel dieser Aktion ist – neben dem grundsätzlichen Plus an Sauberkeit – auch, ein Bewusstsein zu schaffen, dass jede und jeder Einzelne sorgsam und pfleglich mit dem direkten Umfeld und der Natur umgeht und auch selbst dafür Verantwortung trägt.