Aachen.

Mit dem Spiel der Gastgebermannschaft Russland gegen das Team aus Saudi-Arabien beginnt am Donnerstag, 14. Juni, die Fußballweltmeisterschaft. Anstoß ist um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Das erste Spiel der deutschen Mannschaft läuft am Sonntag, 17. Juni, um 17 Uhr gegen Mexiko. Doch wo kann man in Aachen die Spiele verfolgen, wenn nicht gerade auf dem heimischen Fernseher?