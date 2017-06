Aachen.

Unangenehm sind die Tage, an denen man morgens wie gerädert aus dem Bett steigt, weil die Wohnung sich über Nacht nicht abgekühlt und man schlecht geschlafen hat: Es ist heiß in Aachen, und das soll auch am Mittwoch und Donnerstag so bleiben. Doch die Hitze ist nicht nur lästig, sondern kann auch gefährlich werden.