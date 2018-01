Aachen - Aachen gedenkt den Opfern des Holocaust

Aachen. Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befreit. Der Holocaust-Gedenktag erinnert an das Leid der Opfer und den Tag der Befreiung.

In Aachen gibt es an diesem Wochenende mehrere Veranstaltungen: Die zentrale Holocaust-Gedenkfeier findet am Sonntag, 28. Januar, ab 15 Uhr in der Citykirche St. Nikolaus, Großkölnstraße, statt. Gestaltet wird das Gedenken von der Citykirche gemeinsam mit einem Team des Diözesanverbands und Regionalverbandes der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd).

Unter dem Motto „… trotzdem ,Ja‘ zum Leben sagen“ wird an Leben und Werk des jüdischen Psychiaters und Psychotherapeuten Viktor Frankl (1905-1997), des Begründers der Logotherapie, erinnert. Der junge Psychiater wurde 1942 mit seinen Eltern und seiner Frau zuerst nach Theresienstadt, dann nach Auschwitz deportiert. Frankl überlebte und schrieb einen Bericht über die seelischen Zustände der Menschen in den Konzentrationslagern. Musikalisch gestaltet wird die Gedenkfeier von der Klezmer-Band „Dance of Joy“.

Die Heinrich-Heine-Gesamtschule in Laurensberg stellt bereits am Freitag, 26. Januar, den gesamten Schultag unter das Motto „Erinnern“.

Im Rahmen eines „Lernkarussells“ geht es um den Aachener Fredy Hirsch, der 1944 in Auschwitz starb. Die Aachener Linksjugend organisiert am Samstag, 27. Januar, drei Veranstaltungen zum Holocaust-Gedenktag. Um 13.15 Uhr gibt es eine Aktion an den „Stolpersteinen“ für Margot, Edith und Anne Frank am Pastorplatz. Im Anschluss an die Redebeiträge werden die Stolpersteine symbolisch gesäubert.

Um 14.30 Uhr beginnt im Linken Zentrum, Augustastraße 69, ein Workshop zum Thema „Antisemitismus damals und heute – was er ist, wo er herkommt, wie man ihn erkennt und bekämpfen kann“. Um 19.30 Uhr startet ebenfalls am Linken Zentrum eine „alternative Stadtführung“.