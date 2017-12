Aachen - Aachen bekommt Fördermittel für Verkehr und schnelles Internet

Aachen. Die Stadt freut sich aktuell über Geld des Bundesverkehrsministeriums. Oberbürgermeister Marcel Philipp nahm am Mittwoch zwei Förderbescheide von Minister Christian Schmidt entgegen. Die Maßnahmen aus dem „Aachener Aktionsplan – Mobilität neu denken“ werden mit der Unterstützung aus Berlin in Höhe von 250.000 Euro in einem Masterplan weiter entwickelt, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Dazu gehören „Elektrifizierung und Digitalisierung des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs, Verbesserungen im Radverkehr und Maßnahmen im Bereich des Mobilitätsmanagements“. Der sogenannte „Green City Plan“ soll im Sommer fertiggestellt werden, er soll als Voraussetzung für die Verteilung Fördermittel dienen, die nach dem Diesel-Gipfel aufgelegt wurden.

Für den Breitbandausbau erhielt die Stadt in Berlin weitere 4,1 Millionen Euro, mit der der Netzausbau in Aachen vorangetrieben werden kann. Profitieren von großflächigem Glasfaserausbau sollen 1000 Haushalte, die in verschiedenen Randgebieten liegen, 30 öffentliche und private Schulen sowie rund 40 Betriebe in Gewerbegebieten. Der Bund fördert damit 50 Prozent der Gesamtkosten des Breitbandausbaus in der Stadt, das Land NRW beteiligt sich mit 40 Prozent (3,3 Millionen Euro) und der Eigenanteil der Stadt liegt bei 10 Prozent (knapp 830.000 Euro).

Aachen als digitales Zentrum

„Die Stadt freut sich sehr über diesen Bescheid. Damit erhalten wir die Möglichkeit, auch in unterversorgten Stadtgebieten schnelles Netz anzubieten“, sagt Roman von der Lohe, Breitbandkoordinator der Stadt. Aachen sei eines der digitalen Zentren in Deutschland. Um dies auch weiterhin zu unterstützen, brauchen wir dieses schnelle Internet in der gesamten Stadt.“