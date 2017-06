Aachen.

Viel Sonne, große Hitze und ein akzeptables Ergebnis an Besucherzahlen: So lässt sich der Erste Campuslauf in wenigen Worten beschreiben. „Rund 900 Anmeldungen sind kein schlechtes Ergebnis für diesen ersten Lauf“, meint Peter Lynen, Leiter des Hochschulsportzentrums.