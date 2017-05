70 Aachener Grundschülerinnen beim integrativen Mädchen-Fußball-Camp

Aachen. Fußball ist längst keine reine Jungensache mehr. Der Aachener Förderverein „Integration durch Sport“ engagiert sich in seinem Projekt „Mädchen mittendrin“ nicht nur für mehr Frauen im Fußball, sondern unterstützt gleichzeitig die Integration in sechs Brennpunkt-Grundschulen.

70 Mädchen nehmen seit Mittwoch am fünften Mädchen-Fußball-Camp des Fördervereins teil. Das Camp in der Sekundarschule in Simmerath hat für die jungen Talente einiges zu bieten: Spiele, Ausflüge und natürlich Fußball in allen Variationen. Und das alles wird von nur zehn bis 15 ehrenamtlichen Betreuerinnen organisiert und begleitet. Ein erster Höhepunkt war die Medaillenübergabe am Freitag.

„Alle Mädchen haben gewonnen“, erklärte Uschi Brammertz, Geschäftsführerin des Fördervereins. Der stellvertretende Städteregionsrat Hans-Josef Hilsenbeck, der Simmerather Bürgermeister Karl-Heinz Hermanns und die Aachener Bezirksbürgermeisterin Marianne Conradt überreichten die Medaillen. Am heutigen Samstag jedoch folgt der Höhepunkt für die Mädels: Gesponsert vom Fußballverband Mittelrhein, besuchen sie das DFB-Pokalfinalspiel der Frauen zwischen dem SC Sand und dem VfL Wolfsburg in Köln.