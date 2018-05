Aachen - 60 Jahre Seite an Seite: Jetzt funkelt ein Diamant am Ehehimmel

Aachen. Kennengelernt haben sie sich 1955 an der Waterkant. Damals arbeitete Anneliese Hinrichs, geborene Reith, in einem Anwaltsbüro in Marne, Schleswig-Holstein – wo die junge Dame alsbald dem Charme des quirligen Postbeamten Hans Otto Hinrichs erlag.

In den berühmten Hafen der Ehe aber lief das Paar im Dreiländereck ein. Denn Anneliese, die einen großen Teil ihrer Kindheit in Stolberg verbracht hatte, zog es mit ihrem Verlobten ins Grenzland – und vor allem nach Aachen – zurück. Am 17. Mai 1958 heirateten die beiden in St. Donatus – und blieben.

Zwei Mädchen und zwei Jungs machten ihr Glück alsbald perfekt. 2014 starb ihr Sohn Henning an einer schweren Erkrankung. Anneliese und Otto ließen den Mut dennoch nie sinken. Heute tummeln sich regelmäßig auch vier Enkel und drei Urenkel im Forster (Groß-)Elternhaus.

Zum Jubelfest im Wonnemonat gratulierte auch Bürgermeisterin Dr. Margrethe Schmeer.