Aachen - 58-jähriger Elektriker soll im Klinikum Aachen Feuer gelegt haben

58-jähriger Elektriker soll im Klinikum Aachen Feuer gelegt haben Von: Wolfgang Schumacher

Letzte Aktualisierung: 8. Dezember 2017, 17:51 Uhr

Aachen. Der Täter hinterließ auf einem Stuhl unter einem Brandmelder im Aachener Klinikum einen deutlichen Fußabdruck. Entweder hatte er so schmutzige Füße oder er war unmittelbar zuvor in Rußpartikel eines Feuers getreten, das er gerade in einem Klinikflur gelegt hatte. So konnte der mutmaßliche Brandstifter gefasst werden, der laut Anklageschrift zudem so dreist war, den vorhandenen Brandmelder aus der Decke zu reißen.