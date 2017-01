Adenauer und de Gaulle leisten die Vorarbeit

Der Städtepartnerschaftsvertrag wurde am 28. Januar 1967 in Aachen beim Karlsfestes unterzeichnet.

Am 8. Juli 1962 trafen Bundeskanzler Konrad Adenauer und General Charles de Gaulle in Reims zusammen, um die Versöhnung der beiden Völker zu besiegeln. Mittelbar kam es aufgrund vieler Gemeinsamkeiten der beiden Krönungs-, Bischofs- und Universitätsstädte zu Kontakten zwischen Aachen und Reims, die dann letztlich in der Partnerschaft mündeten.

Das Jubiläum wird 2017 noch bei vielen Gelegenheiten gefeiert: 9. Februar, Mitgliederversammlung des Partnerschaftskomitees; 26. Februar, Kinderkarnevalszug mit einer Fußgruppe aus Reims; 6. Mai, Schüler- und Jugendsportfest der DJK Frankenberg mit Leichtathleten aus Reims im Waldstadion; 8. bis 10. September, Mitgliederreise des Partnerschaftskomitees nach Reims; 23. bis 24. September Ausstellung französischer Künstler im Rahmen der Aachener Kunstroute.

Der offizielle Gegenbesuch zum Festakt in Reims findet Anfang April statt.